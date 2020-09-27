Российская учительница лишилась крупной суммы и спокойного отдыха в Крыму

Ее обманули мошенники, забронировав место в заброшенном детском лагере.

В полицию вынуждена была обратиться 39-летняя учительница химии одной из городских школ. Она написала заявление о мошенничестве.

Омичка решила съездить в отпуск. Она заранее забронировала на сайте номер в пансионате Алушты на 10 ночей. Женщина перевела 32 тыс. руб. в качестве предоплаты.

Перед самой поездкой она поинтересовалась, ждут ли ее на курорте, но все телефонные номера оказались заблокированы, а сайт, где она оставляла бронь, и вовсе уже не работал.

Но учительница сильно хотела в отпуск и, несмотря на опасения, отправилась в Крым. Приехав на курорт, она проверила адрес, указанный мошенниками, но там обнаружила лишь заброшенный детский лагерь.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

В пресс-службе омской полиции пояснили, что телефонные номера, указанные на мошенническом сайте, зарегистрированы в Краснодаре.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин выманил у россиянина почти миллион рублей под видом сделки с землей. Бахчисарайский районный суд Республики Крым признал жителя Бахчисарайского района виновным в мошенничестве почти на миллион рублей.

Крымчанин проведет 14 лет в колонии за попытки изнасиловать малолетнюю дочь. Нижнегорский районный суд Крыма приговорил 42-летнего местного жителя к 14 годам колонии строгого режима за неоднократные попытки изнасилования несовершеннолетней дочери.

Житель Крыма убил сторожа оптовой базы и поджег помещение для сокрытия следов. Житель Симферопольского района убил сторожа оптовой базы и поджег помещение для сокрытия следов.

Крымчанин присваивал автомобили доверившихся ему дам. Железнодорожный районный суд Симферополя признал жителя Симферопольского района виновным в трех эпизодах мошенничества.