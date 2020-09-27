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Происшествия

Российская учительница лишилась крупной суммы и спокойного отдыха в Крыму

14:24 воскресенье, 27 сентября 2020

Ее обманули мошенники, забронировав место в заброшенном детском лагере.

В полицию вынуждена была обратиться 39-летняя учительница химии одной из городских школ. Она написала заявление о мошенничестве.

Омичка решила съездить в отпуск. Она заранее забронировала на сайте номер в пансионате Алушты на 10 ночей. Женщина перевела 32 тыс. руб. в качестве предоплаты.

Перед самой поездкой она поинтересовалась, ждут ли ее на курорте, но все телефонные номера оказались заблокированы, а сайт, где она оставляла бронь, и вовсе уже не работал.

Но учительница сильно хотела в отпуск и, несмотря на опасения, отправилась в Крым. Приехав на курорт, она проверила адрес, указанный мошенниками, но там обнаружила лишь заброшенный детский лагерь.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

В пресс-службе омской полиции пояснили, что телефонные номера, указанные на мошенническом сайте, зарегистрированы в Краснодаре.

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