Прожиточный минимум крымского пенсионера увеличили на два доллара

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Глава Крыма Сергей Аксенов подписал закон, которым устанавливается размер прожиточного минимума пенсионера на 2021 год.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте крымского правительства.

«Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Крым на 2021 год в размере 9 060 рублей», - говорится в первой статье закона.

В документе уточняется, что данный показатель нужен для определения размера социальной доплаты к пенсии, предусмотренной федеральным законом «О государственной социальной помощи».

Отметим, в 2020 году размер прожиточного минимума крымского пенсионера составляет 8 912 рублей, что на 542 рубля больше, чем в 2019 году.

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