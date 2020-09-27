Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 27 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 27 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в западных и восточных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (Почвенная засуха сохраняется в Черноморском районе), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 17 до 26, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер южный 16 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 87 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 91 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 24, ночью около 23 градусов. Ветер юго-восточный 15 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 82 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 21 до 25, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер южный 11 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 92 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 21 до 25, ночью около 20 градусов. Ветер юго-восточный 15 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 92 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 25, ночью около 20 градусов. Ветер юго-восточный 10 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 84 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер юго-восточный 12 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 95 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 25, ночью около 19 градусов. Ветер восточный 14 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 91 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью около 17 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 79 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью около 17 градусов. Ветер юго-восточный 6 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 85 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 23 градусов тепла. По городам: в Алуште - 22, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 22, в Керчи - 22, в Николаевке - 22, в Севастополе - 22, в Судаке - 22, на Тарханкуте - 22, в Феодосии - 22, в Ялте - 22 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 24, в Египте - 29, на Кипре - 28, в Одессе - 22, в Сочи - 25, в Турции - 28, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды на неделю: в Крыму назвали дату окончания лета. Предстоящие выходные завершат летнюю погоду Крыму.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 25 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 25 сентября.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 24 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 24 сентября.

Прогноз погоды в Крыму на среду 23 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 23 сентября.