Полицейские нашли плантацию конопли у жителя Феодосии

Крымские полицейские изъяли 53 куста конопли, которые 60-летний крымчанин выращивал на своем дачном участке.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Наркоплантация была обнаружена полицейскими у ранее не судимого 60-летнего уроженца Черноморского района, временно проживающего в пригороде Феодосии в дачном домике. Стражи порядка обнаружили и изъяли на огороженном участке за домом 53 растения, похожих на коноплю. Согласно заключению эксперта, представленные на экспертизу растения являются наркосодержащим растением конопля», – говорится в сообщении.

Как пояснил подозреваемый, обнаруженные кусты в количестве 53 штук он выращивал для собственного употребления. Во время осмотра дома полицейские нашли части растений в высушенном виде и полимерный пакет с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета со специфическим запахом.

«После проведения экспертизы стало понятно, что обнаруженные вещества общей массой более 50 граммов представляют собой измельченные части растений конопли. Задержанный мужчина пояснил, что растительный наркотик он высушил с ноября 2019 года и периодически использовал для собственного употребления», – добавили в МВД.

Полицейские возбудили уголовные дела по части 1 статьи 231 (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства) и по части 1 статьи 228 (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств) УК РФ. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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