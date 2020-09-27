Особый противопожарный режим в Севастополе продлен на 21 день

Соответствующее решение было принято вчера в ходе заседания правительства под председательством врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

«С 25 сентября на 21 день продлеваем особый противопожарный режим, который будет действовать на территориях, включающих в себя Балаклавский район Севастополя. Также продолжает действовать запрет на посещение гражданами лесов, в том числе и на машинах», – рассказал и. о. директора Департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Кроме того, постановлением установлены дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрет на разведение костров, проведение сельскохозяйственных палов, сжигание мусора, запуск пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму не хватает женщин-лесников. Самый большой процент женщин-лесников в Крыму – в Бахчисарайском лесхозе.

Запрет на посещение лесов продлен в Крыму до начала октября. Министерство экологии и природных ресурсов Крыма продлило запрет на посещение лесов полуострова.

В Севастополе запретили посещать леса до 24 сентября. В Севастополе до 24 сентября объявлен особый противопожарный режим, в связи с чем вводится запрет на посещение лесов.

На территории Ялтинского региона запретили ходить в лес. Постановлением администрации г. Ялта с 7 по 27 сентября вводится особый противопожарный режим на территории муниципального образования городской округ Ялта.