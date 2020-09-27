Власть
Особый противопожарный режим в Севастополе продлен на 21 день
Соответствующее решение было принято вчера в ходе заседания правительства под председательством врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
«С 25 сентября на 21 день продлеваем особый противопожарный режим, который будет действовать на территориях, включающих в себя Балаклавский район Севастополя. Также продолжает действовать запрет на посещение гражданами лесов, в том числе и на машинах», – рассказал и. о. директора Департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.
Кроме того, постановлением установлены дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрет на разведение костров, проведение сельскохозяйственных палов, сжигание мусора, запуск пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне.
В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан
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