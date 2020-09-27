На трассе «Таврида» в Крыму загорелся рейсовый автобус с пассажирами

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Все пассажиры и водитель покинули транспортное средство до приезда пожарных, пострадавших нет.

Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.

В 11.09 в службу спасения поступило сообщение о возгорании рейсового автобуса на автомобильной дороге «Таврида», в районе Керчи.

К месту происшествия незамедлительно выехали 1 отделение отдельного поста 15 пожарно-спасательной части и 1 отделение 15 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Главного Управления МЧС России по Республике Крым.

По прибытии на место сотрудниками МЧС России установлено, что горит моторный отсек и часть пассажирского салона автобуса, следующего по маршруту «Геленджик – Симферополь». Пострадавших нет. Все пассажиры и водитель покинули транспортное средство до приезда пожарных. Имущество пассажиров не пострадало.

Пожар ликвидирован в 12.03. Площадь пожара составила 20 кв.м.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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