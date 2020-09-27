Какой сегодня праздник 27 сентября

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Сегодня, 27 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

27 сентября (14 сентября по старому стилю) православные христиане празднуют Воздвижение Креста Господня — один из 12 главных, или двунадесятых, праздников православной церкви.

Праздник установлен в честь обретения Креста Господня, которое произошло, согласно церковному преданию, в 326 году в Иерусалиме около горы Голгофы — места распятия Иисуса Христа. С VII века с этим днем стали соединять память о возвращении Животворящего Креста из Персии византийским императором Ираклием.

День воспитателя и всех дошкольных работников

27 сентября принято поздравлять не только воспитателей, но и всех работников дошкольного образования – завучей и нянечек. Ведь от их мудрости, терпения и усидчивости формируется сознание детей.

Главную роль в празднике играют сами чада. Дети готовят концерты, спектакли, утренники, где выражают слова благодарности педагогам. Звучат песни, читаются стихи, проводятся конкурсы, демонстрируются детские поделки. Иными словами, показывается все то, чему обучили малышей учителя.

Разумеется, День воспитателя не обходится и без участия родителей. Как правило, представители родительского комитета решают вопрос с подарком. Это могут быть букеты цветов или памятные сувениры.

Закрытие Сварги

На Руси считали, что 27 сентября по новому стилю Землю покидает богиня Жива - олицетворение плодоносной силы, юности, красоты всей природы и человека - то есть весны, и в свои владения постепенно вступают Мороз и Зима.

Также сегодня, 27 сентября, отмечают такие праздники:

- Всемирный день туризма (World Tourism Day)

- День государственности Якутии (Республика Саха)

- День туризма в Украине

- Международный день глухих

- Сдвиженье (Воздвиженье)

- День машиностроителя

- День тигра на Дальнем Востоке

- День труда в Казахстане

- День донора крови Кыргызстана

- День дружбана

- День чешского пива (Czech Beer Day)

- День рождения поисковой системы Google

- День подарков миру

- День «Обними вегетарианца» (Hug A Vegetarian Day)

- День бутерброда (German Sandwich Day) в Германии

Сегодня именины празднуют: Иван.

Что происходило 27 сентября в прошлые годы

1130 - образование Сицилийского королевства в результате объединения Южной Италии и Сицилии.

1791 - получение евреями во Франции французского гражданства.

1920 - между Красной Армией и войском Нестора Махно заключен союз.

1940 - в Берлине подписан Тройственный пакт между Германией, Италией и Япониеймир готовится ко Второй мировой войне.

1941 - образование независимого государства Сирия.

1977 - пуск первой атомной электростанции УкраиныЧернобыльской АЭС.

1990 - вступление СССР в Международную организацию уголовной полиции (Интерпол).

1993 - резня в Сухуми учиненная абхазскими ополченцами в отношении мирного населения.

1998 - будущий канлер Германии Герхард Шредер побеждает на выборах.

2001 - учреждение Абелевской премии правительством Норвегии.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 27 сентября. Какие праздники будут завтра?

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