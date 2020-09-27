Гидролог: на опреснение в Крыму не хватит электричества

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В Крыму не хватит электричества, чтобы обеспечить работу опреснительных установок.

Такое мнение в интервью украинскому изданию «Обозреватель» высказал кандидат геологических наук Юрий Медовар.

«Я боюсь, если включить все опреснительные установки, то не хватит (электроэнергии – ред.). Понимаете, одно дело – поставить опреснитель у себя дома, а другое – опреснять в промышленных масштабах», - заверил Юрий Медовар.

Он также заявил, что работа установок «испортит море».

«Если мы возьмем 1,5 кубокилометра из Азовского моря, потому что оно имеет меньше промилле (соленость. – ред.), чем Черное, давайте тогда испортим еще и Азовское море», - выразил мнение эксперт.

Не преминул он в очередной раз раскритиковать строительство Крымского моста.

«Мост нарушил водообмен, потому что он фактически идет как дамба. Мост влияет и на качество воды Азовского моря. Оно ухудшилось», - подчеркнул гидролог.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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