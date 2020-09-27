Эскадра кораблей ЧФ уничтожила воздушные цели в Черном море

Экипажи кораблей Черноморского флота приняли участие в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020», проведя тренировочные артиллерийские стрельбы по воздушным целям.

Об этом на своей странице в Facebook сообщило Министерство обороны России.

В «боевой операции» приняли участие ракетный крейсер «Москва», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», а также ракетные катера «Набережные Челны», «Ивановец», «Шуя» и «Р-60». Боевые расчеты ракетно-артиллерийских частей на кораблях уничтожили ракеты-мишени на безопасном расстоянии.

«Стрельба велась из артустановок «Дуэт» и комплексов АК-630 по ракетам-мишеням, запущенным МПК (малыми противолодочными кораблями – ред.) «Муромец» и «Суздалец«», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В качестве воздушных целей выступили специальные самолетные малогабаритные мишени, сброшенные самолетами-амфибиями Бе-12.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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