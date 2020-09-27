Домерялись полномочиями: в керченской реке погибла рыба

фото © kerch.fm

В Мелек-Чесме в Керчи погибла рыба. Серебристые рыбешки плавают кверху брюшком на видимых участках.

Стоит невыносимый гнилостный запах в районе стадиона.

В русле можно найти все – от покрышек и мебели до частей автомобиля, речку так никто за всю российско-крымскую историю так и не почистил.

Рядом с 11 садиком и 4-й школы из склонов устроили свалку.

Как пишет керченский сайт kerch.fm, «в стране столько чиновников, у них столько подчиненных, у тех столько инструкций, все инструкции пишут армии ученых, для ученых проводят массы конференций, для конференций пишут сценарии министерства культуры и околокультурные бюджетные заведения, всех их охраняет полиция, всем дезинфицируют руки и ни-ни пройти металлоискатель не в маске… А речка в Керчи погибает. Погибает, пока керченские, республиканские и федеральные власти не перестанут меряться причиндалами и регалиями».

В тексте использованы материалы: Керчь.ФМ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму пересохла еще одна река. В Белогорском районе Крыма пересохла река Танасу (правый приток реки Биюк-Карасу).

Ученый заявил, что пляжи в крымской Поповке уничтожаются бульдозерами. В западной части Крымского полуострова в районе села Поповка уничтожаются песчаные пляжи.

Уровень Черного моря за две тысячи лет повысился на 3,8 метра. Российские ученые смогли установить, что за 2,4 тысячи лет уровень Черного моря повысился на 3,8 м. Выяснить это удалось в результате исследований руин города Акра, расположенного в IV веке до н.э. на Керченском полуострове.

Биолог рассказал о причинах выбрасывания дельфинов на берег. Одна из возможных причин, почему дельфины выбрасываются на берег, — поражение их слухового аппарата гельминтами, рассказал научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН, кандидат биологических наук Александр Агафонов.