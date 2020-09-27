Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе выявили два десятка новых больных коронавирусом ● Севастопольцев с легкой формой коронавируса спрячут в «Изумруде» ● В Крыму опять рост заражений: еще 86 новых заболевших коронавирусом ● В Севастополе продолжают умирать от коронавируса ● 18 заболевших, один умерший: сводка по COVIDза сутки в Севастополе
Число умерших из-за коронавируса в мире превысило миллион человек
фото © pixabay.com
Число пациентов, умерших из-за причин, связанных с коронавирусом SARS-CoV-2, во всем мире, превысило один миллион человек.
Об этом сообщает статистический портал Worldometer.
На странице портала сообщается, что на данный момент в мире более 7,6 миллиона больных пневмонией COVID-19, вызванной коронавирусом этого типа. Выздороветь удалось более чем 24 миллионам пациентов.
Основная часть умерших приходится на США — там зафиксировано более 204 тысяч летальных исходов. За Соединенными Штатами по этому показателю следуют Бразилия, Индия и Мексика, на пятом месте находится Великобритания.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали причины роста заболеваемости коронавирусом в России. Так, по словам главы ведомства Анны Поповой, это связано прежде всего с несоблюдением мер профилактики. Она отметила, что на сегодняшний день наблюдается рост, который стал ощутимым и выраженным и начался с последних чисел августа.
В тексте использованы материалы: lenta.ru
Ранее Новости Крыма сообщали:
Севастопольцев с легкой формой коронавируса спрячут в «Изумруде». Севастопольских пациентов, у которых выявлен коронавирус, однако заболевание протекает в легкой форме, не будут госпитализировать в инфекционную больницу или больницу №9. Они будут помещаться в пансионат «Изумруд».
В Крыму опять рост заражений: еще 86 новых заболевших коронавирусом. За 26 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 86 случаев коронавирусной инфекции.
В Севастополе продолжают умирать от коронавируса. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 925 человек.
18 заболевших, один умерший: сводка по COVIDза сутки в Севастополе. В Севастополе за прошедшие сутки выявлено 18 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, заболевшие – преимущественно местные жители в возрасте от 18 до 84 лет.
Число умерших из-за коронавируса в мире превысило миллион человек
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