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Коронавирус в Крыму

Число умерших из-за коронавируса в мире превысило миллион человек

21:07 воскресенье, 27 сентября 2020
Число умерших из-за коронавируса в мире превысило миллион человек

фото © pixabay.com

Число пациентов, умерших из-за причин, связанных с коронавирусом SARS-CoV-2, во всем мире, превысило один миллион человек.

Об этом сообщает статистический портал Worldometer.

На странице портала сообщается, что на данный момент в мире более 7,6 миллиона больных пневмонией COVID-19, вызванной коронавирусом этого типа. Выздороветь удалось более чем 24 миллионам пациентов.

Основная часть умерших приходится на США — там зафиксировано более 204 тысяч летальных исходов. За Соединенными Штатами по этому показателю следуют Бразилия, Индия и Мексика, на пятом месте находится Великобритания.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали причины роста заболеваемости коронавирусом в России. Так, по словам главы ведомства Анны Поповой, это связано прежде всего с несоблюдением мер профилактики. Она отметила, что на сегодняшний день наблюдается рост, который стал ощутимым и выраженным и начался с последних чисел августа.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

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Число умерших из-за коронавируса в мире превысило миллион человек

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