Чиновников Службы капстроя Крыма уличили в превышении полномочий

Уголовное дело за превышение полномочий могут возбудить против должностных лиц Службы капитального строительства республики из-за нарушений при строительстве двух многоэтажных домов в Симферопольском районе.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

По информации ведомства, Служба капстроя заключила в 2017 году госконтракт с подрядной организацией на строительство двух 16-квартирных домов в поселке Гвардейском Симферопольского района на общую сумму 703 миллиона рублей, а затем заключила с подрядчиком допсоглашение, увеличив сумму аванса до 70%.

Кроме того должностные лица Службы перечислили на счет исполнителя работ 209 миллионов рублей, хотя подрядчик не предоставил банковской гарантии на аванс для обеспечения исполнения контракта.

В итоге, когда подрядная организация не выполнила работы по контракту, бюджету республики был причинен ущерб в размере суммы полученного аванса.

«С учетом выявленных нарушений, прокуратурой Симферопольского района в отношении должностных лиц Службы капитального строительства Республики Крым в следственный орган направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании», - пояснили в пресс-службе ведомства, отметив, что речь идет о статье за совершение должностным лицом действий, выходящих за пределы полномочий.

Ранее по этому же нарушению уже было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, поскольку подрядчик ввел заказчика – Службу капстроя – в заблуждение, так как достоверно знал, что не сможет обеспечить авансу за строительство банковские гарантии из-за прохождения процедуры банкротства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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