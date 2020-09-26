Женщина пыталась дать взятку крымскому таможеннику за провоз через границу валюты

Сотрудники Джанкойского таможенного поста Крымской таможни пресекли факт провоза через границу незадекларированной валюты в размере более 20 тыс долларов.

За предоставление возможности вывезти деньги из Крыма женщина пыталась дать взятку таможеннику и стала фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба крымской таможни.

«В ходе проведения таможенного досмотра сопровождаемого багажа гражданки в дамской сумочке сотрудники таможни обнаружили незадекларированные 22700 долларов США, – уточнили в пресс-службе. – Понимая, что денежные средства подлежат изъятию таможенными органами, гражданка предприняла попытку дачи взятки должностному лицу Джанкойского поста. Таможенный инспектор предупредил об уголовной ответственной за подобное действие, а о попытке подкупа уведомил руководство в установленном порядке. После этого женщина в очередной раз решила нарушить закон и попыталась дать взятку в размере 500 долларов США инспектору таможни».

Факт дачи взятки задокументирован сотрудниками отдела по противодействию коррупции Крымской таможни. После фиксации всех неправомерных действий Крымской таможней в отношении гражданки возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП России – недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств.

«Также Крымским следственным отделом на транспорте ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ – дача взятки», – добавили в пресс-службе.

Разрешенные к перемещению без таможенного декларирования денежные средства в размере, эквивалентном 10 000 долларов США, возвращены владелице. Остальные деньги, превышающие установленные ограничения, изъяты у гражданки в установленном порядке и переданы на ответственное хранение.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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