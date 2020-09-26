Курортный сезон
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Ялта надеется привлечь туристов и после завершения курортного сезона
фото © iz.ru
Власти Ялты рассчитывают привлечь гостей после завершения курортного сезона событийными мероприятиями.
Об этом заявил глава администрации города Иван Имгрунт в эфире местного телеканала.
«Сейчас наши отели загружены в среднем на 80%, и, судя по данным бронирования, так будет до конца октября. А позже будем привлекать гостей событийными мероприятиями», – сообщил он.
По мнению главы администрации, «постепенно город входит в круглогодичный режим приема отдыхающих». «Поэтому нам нужно стремиться к тому, чтобы сервис на нашем курорте был не хуже, чем за границей», – отметил Имгрунт.
При этом он обратил внимание, что минувший летний сезон получился довольно активным, поскольку заграничные курорты были закрыты и многие россияне поехали в Крым. «Конечно, не всегда у нас цена соответствовала качеству услуг, но, несмотря на это, спрос был большой. Надеюсь, наши рестораторы, отельеры, все, кто задействован в рекреационной сфере, сделают для себя выводы, и на следующий год мы еще лучше подготовимся», – выразил уверенность Имгрунт.
Он добавил, что, по предварительным данным, на сегодняшний день в Ялте отдохнули полтора миллиона туристов, средняя загрузка коллективных средств размещения составила 90%, а по ряду объектов – до 98%.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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