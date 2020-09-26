Вакцина уже в Крыму: кто первый получит защиту от коронавируса

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Основой безопасности людей, уже заболевших, является качественное оказание им медицинской помощи. Достичь его можно при условии повышения уровня двух составляющих: ответственности медработников и осведомленности населения.

Во Всемирный день безопасности пациентов на фоне непростых эпидусловий, сложившихся на полуострове, эксперты рассказали о мерах безопасности, принятых в интересах крымчан.

В числе мер безопасности пациентов крымских больниц и поликлиник особую позицию занимает организация защиты от террористической угрозы.

- Минздрав Крыма успешно реализует в учреждениях здравоохранения ведомственную целевую программу «Повышение безопасности людей на объектах здравоохранения РК», - говорит заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский. - В рамках программы приобретены и установлены камеры видеонаблюдения, инженерно-технические средства охраны. Установлены кнопки безопасности и автоматические шлагбаумы.

На фоне тревожных статистических данных, фиксирующих рост случаев инфицирования жителей Крыма коронавирусом, защищенность пациентов поставлена в зависимость от возможности системы регионального здравоохранения противостоять новому вирусу. Надежды многих жителей региона связаны со скорейшим вводом в эксплуатацию новой Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко.

- Уровень готовности новой больницы превышает 90 процентов, - утверждает Антон Лясковский. - В первую очередь запланировано выделить 450 коек под пациентов с коронавирусом и осложненной формой внебольничной пневмонии. Все койки с подводкой кислорода и различным реанимационным оборудованием. Уже подключено порядка 50 аппаратов ИВЛ.

Как отметил наш собеседник, главой Республики Крым Сергеем Аксеновым поставлена задача решить все вопросы, связанные с развертыванием коек в новой больнице, до 29 сентября. Самой сложной задачей стало обеспечение кадрами.

- Мы обратились за помощью на материковую часть страны и получили поддержку от Федерального медико-биологического агентства, - говорит Антон Лясковский. - Нас готовы поддержать 70 специалистов, все они с опытом работы в ковидных госпиталях. Это специалисты самых востребованных направлений - реаниматоры, анестезиологи и медсестры данной специализации. Первая партия, состоящая из 28 врачей, уже прибыла в Крым.

Материковый десант - это не латание профессиональных дыр, а качественная поддержка. Для работы с ковидными пациентами в Крыму задействовано порядка 1000 местных медицинских работников. По сложившейся традиции кадры решают все.

- Мы взаимодействуем с Минздравом Крыма в решении кадровых вопросов, - говорит директор медицинской академии им. С.И. Георгиевского КФУ Евгений Крутиков. - И направили своих студентов и ординаторов в медорганизации, чтобы они заполнили образовавшуюся нишу. Наши студенты, начиная с четвертого курса, имеют сертификаты, предоставляющие им возможность работать в качестве среднего медицинского персонала. Многие работают в «красной зоне». Для студентов готовим индивидуальный график, обеспечивающий возможность работать и учиться с учетом существующих санитарных требований.

Нестабильность эпидемиологической ситуации на пороге осенне-зимнего периода повышает ставки вакцины от коронавирусной инфекции. По словам Антона Лясковского, ее пилотная партия уже поступила в республику.

- В Крым поставлена тестовая партия из 42 вакцин, - говорит Антон Лясковский. - Этот вид вакцины предусматривает хранение при температуре -18 градусов по Цельсию. После размораживания вакцина должна быть использована в течение 30 минут. «Крымфармация» получила соответствующее холодильное оборудование, в планах его допоставка.

- Кто получит первые дозы вакцины от ковида?

- В первую очередь будут вакцинированы медики, работающие в ковидных госпиталях.

- Изменились ли требования к вакцинации от сезонного гриппа в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации?

- Изменения произошли в сторону увеличения охвата прививочной кампанией жителей региона. Если в сезон 2019 года по нормативам Крым должен был иммунизировать 40 процентов населения, то в сезоне-2020 этот показатель увеличен до 60 процентов.

В отличие от набирающей обороты иммунизации, практически сведена к нулю плановая диспансеризация.

- Диспансеризация - очень проблемный вопрос, - признает Антон Лясковский. - Мы планировали ее открытие для взрослого населения с 1 сентября, но были вынуждены взять паузу из-за ухудшения эпидситуации. В поэтапном режиме открыта диспансеризация для детей. Сейчас Минздрав проводит подготовительную работу для возобновления диспансеризации для отдельных групп взрослого населения с 1 октября. Совершенно очевидно, что план диспансерных осмотров в этом году выполнить не удастся.

В тексте использованы материалы: МК

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