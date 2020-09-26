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Происшествия

В Ялте «бизнесмен» заработал миллионы на обмене валют в своем Mercedes

12:30 суббота, 26 сентября 2020
Ялта

В Ялте задержали предприимчивого мужчину, который организовал нелегальный бизнес по обмену валюты в своей иномарке. Объявление об услугах он разместил прямо на своем авто.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

«50-летний мужчина на одной из ялтинских улиц разместил в своем автомобиле Mercedes-Benz пункт по обмену и продаже валюты. В салоне автомобиля оперативники обнаружили оборудование для подсчета денежных купюр, а также иные предметы и устройства, необходимые для осуществления данной деятельности», - уточнили в министерстве.

Для задержания злоумышленника в момент осуществления очередной сделки пришлось привлечь спецподразделение ОМОН Росгвардии. Позже в отношении него возбудили уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. За это мужчине грозит до 4 лет тюрьмы с большим штрафом.

Правоохранители подсчитали, что «бизнесмен» успел заработать на обмене валют более 4 млн рублей.

В марте ФСБ пресекла деятельность организованной преступной группировки, члены которой торговали краденными кредитными и расчетными картами российских и зарубежных банков в Крыму.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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