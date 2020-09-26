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Коронавирус в Крыму

В Севастополе продолжают умирать от коронавируса

В Севастополе продолжают умирать от коронавируса

фото © pixabay.com

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 925 человек.

По состоянию на утро 26 сентября зарегистрированы 18 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 18 до 84 лет, преимущественно местные жители.

Четыре человека выписаны после выздоровления.

Скончался 82-летний мужчина. Течение болезни было осложнено двусторонней пневмонией и отеком легких на фоне хронических заболеваний.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 925 человек.

В настоящий момент в стационарах находится 262 человека. Выздоровел 601 человек, 26 человек умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 217 человек, в городской больнице № 9 – 209.

Под наблюдением по месту жительства – 424 человека.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

В тексте использованы материалы: Форпост

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Вакцина уже в Крыму: кто первый получит защиту от коронавируса. Основой безопасности людей, уже заболевших, является качественное оказание им медицинской помощи. Достичь его можно при условии повышения уровня двух составляющих: ответственности медработников и осведомленности населения.

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В Севастополе продолжают умирать от коронавируса

В Севастополе продолжают умирать от коронавируса

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 925 человек.

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Коронавирус в Крыму
Новый коронавирус может вызвать опухоль мозга

Новый коронавирус может вызвать опухоль мозга

Турецкие ученые из Университета имени Безмалема Вакифа выдвинули гипотезу, что часть молекулы SARS-Cov-2 (S-белок) связывается с клетками нервной ткани, участвующими в развитии онкологического заболевания.

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