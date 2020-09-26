В Севастополе продолжают умирать от коронавируса

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Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 925 человек.

По состоянию на утро 26 сентября зарегистрированы 18 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 18 до 84 лет, преимущественно местные жители.

Четыре человека выписаны после выздоровления.

Скончался 82-летний мужчина. Течение болезни было осложнено двусторонней пневмонией и отеком легких на фоне хронических заболеваний.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 925 человек.

В настоящий момент в стационарах находится 262 человека. Выздоровел 601 человек, 26 человек умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 217 человек, в городской больнице № 9 – 209.

Под наблюдением по месту жительства – 424 человека.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

В тексте использованы материалы: Форпост

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