Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: 18 заболевших, один умерший: сводка по COVIDза сутки в Севастополе ● В Крыму все стабильно: еще 82 новых заболевших коронавирусом ● В Феодосии закрыли школу из-за COVID-положительного ученика ● Вакцина уже в Крыму: кто первый получит защиту от коронавируса ● В Крыму возникли проблемы с тестированием на ковид
В Севастополе продолжают умирать от коронавируса
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Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 925 человек.
По состоянию на утро 26 сентября зарегистрированы 18 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 18 до 84 лет, преимущественно местные жители.
Четыре человека выписаны после выздоровления.
Скончался 82-летний мужчина. Течение болезни было осложнено двусторонней пневмонией и отеком легких на фоне хронических заболеваний.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 925 человек.
В настоящий момент в стационарах находится 262 человека. Выздоровел 601 человек, 26 человек умерло.
На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 217 человек, в городской больнице № 9 – 209.
Под наблюдением по месту жительства – 424 человека.
В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».
Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.
В тексте использованы материалы: Форпост
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