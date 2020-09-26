Власть
В Севастополе предложили использовать воду из Голубого озера
фото © Светлана Косинова / ForPost
Севастополь может использовать для своих нужд воду из озера у горы Гасфорта и Кадыковского карьера, также называемого Голубым озером.
Идею использовать эти источники для снабжения города озвучил директор ГУПС «Водоканал» Николай Перегуда, сообщает телеканал НТС.
Предприятие уже прорабатывает вопрос подключения к системе Кадыковского карьера. Его сегодняшний объем, по оценкам специалистов, составляет 4,5 миллиона кубометров, 4 из которых — можно использовать.
«Учитывая, что там есть родники, которые подпитывают карьер, они будут еще добавлять. Гасфорта — еще реально взять 2-2,5 млн, которые дадут подпитку на водозабор. И эта работа тоже проводится; если дадут отмашку — мы готовы будем реально в жизнь воплощать», — заявил Николай Перегуда.
По словам доцента МГУ, кандидата геологических наук Виталия Лысенко, использовать воду из Кадыковского карьера для водоснабжения города возможно, но перед этим важно провести ее анализ, проверив на содержание нитратов и нитритов.
«Эта вода находится в карьере, в котором производились буровзрывные работы с применением азотной взрывчатки — все это впитывалось, и сейчас это впитывается. Если применять эту воду, ее нужно разбавлять — это, в принципе, можно сделать», — заявил Виталий Лысенко.
До последнего момента обеспечить Севастополь водой планировалось за счет переброски паводковых вод из реки Коккозки в Чернореченское водохранилище, но накануне в эфире правительственного телеканала глава региона сообщил об отказе от этой идеи.
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