В Севастополе предложили использовать воду из Голубого озера

фото © Светлана Косинова / ForPost

Севастополь может использовать для своих нужд воду из озера у горы Гасфорта и Кадыковского карьера, также называемого Голубым озером.

Идею использовать эти источники для снабжения города озвучил директор ГУПС «Водоканал» Николай Перегуда, сообщает телеканал НТС.

Предприятие уже прорабатывает вопрос подключения к системе Кадыковского карьера. Его сегодняшний объем, по оценкам специалистов, составляет 4,5 миллиона кубометров, 4 из которых — можно использовать.

«Учитывая, что там есть родники, которые подпитывают карьер, они будут еще добавлять. Гасфорта — еще реально взять 2-2,5 млн, которые дадут подпитку на водозабор. И эта работа тоже проводится; если дадут отмашку — мы готовы будем реально в жизнь воплощать», — заявил Николай Перегуда.

По словам доцента МГУ, кандидата геологических наук Виталия Лысенко, использовать воду из Кадыковского карьера для водоснабжения города возможно, но перед этим важно провести ее анализ, проверив на содержание нитратов и нитритов.

«Эта вода находится в карьере, в котором производились буровзрывные работы с применением азотной взрывчатки — все это впитывалось, и сейчас это впитывается. Если применять эту воду, ее нужно разбавлять — это, в принципе, можно сделать», — заявил Виталий Лысенко.

До последнего момента обеспечить Севастополь водой планировалось за счет переброски паводковых вод из реки Коккозки в Чернореченское водохранилище, но накануне в эфире правительственного телеканала глава региона сообщил об отказе от этой идеи.

В тексте использованы материалы: ,

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Путин приказал опреснять морскую воду в Крыму. По поручению президента РФ Владимира Путина в Крыму построят опреснительную установку для обеспечения водой Симферополя.

Строительство трассы из России в Крым откладывается. На этой неделе практически завершился аукцион на постройку второго этапа новой суперсовременной автомобильной дороги Краснодар — Керчь.

Многострадальная набережная Коктебеля: подрядчику дали последний шанс. Глава Крыма Сергей Аксенов дал последний шанс подрядчику, который срывает сроки строительства набережной в Коктебеле.

В Крыму не хватает преподавателей-сурдопереводчиков. Крымские вузы ощущают острый дефицит преподавателей, владеющих языком жестов и дактильной азбукой.