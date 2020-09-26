В Крыму все стабильно: еще 82 новых заболевших коронавирусом

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За 25 сентября на территории Республики Крым подтверждено 82 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 25 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 82 случая коронавирусной инфекции. 38 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 16 – при скрининге здорового населения (в том числе 2 из них прибыли из других субъектов РФ), еще 3 случая завозные из Украины.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 4219 случаев новой коронавирусной инфекции. 100 из них завозные из-за границы, 126 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 3290 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 703 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4468 человек.Выздоровевших за весь период – 2675 человек», — написал Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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