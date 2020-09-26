В Крыму пересохла еще одна река

Высохшее русло реки Танасу у села Кирпичное Белогорского района | фото © Крым.реалии

В Белогорском районе Крыма пересохла река Танасу (правый приток реки Биюк-Карасу).

По информации местных жителей, до середины сентября небольшое количество воды в реке было, но в третьей декаде сентября река высохла.

Также в селе Кирпичное Белогорского района впервые за много лет полностью высох пруд, который служил водопоем для скота и местом рыбалки для местных жителей.

«Очень засушливый и жаркий сентябрь добивает сохранившиеся водные объекты. В этом месяце высохла не только река Танасу, но и наш ставок. Такого не помнят и старожили. Колодцы тоже пустеют. Происходит что-то страшное и это пугает нас. С каждым днем мы все более обеспокоены ситуацией с водой», – рассказал житель села Кирпичное, который не называет свое имя из соображений безопасности.

Ранее Гидрометцентр Крыма сообщал, что в августе на полуострове пересохло несколько рек, которые питают водохранилища. Речь шла о реках Альма, Черная и Бельбек.

В правительстве Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что не исключает того, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.​

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Уровень Черного моря за две тысячи лет повысился на 3,8 метра. Российские ученые смогли установить, что за 2,4 тысячи лет уровень Черного моря повысился на 3,8 м. Выяснить это удалось в результате исследований руин города Акра, расположенного в IV веке до н.э. на Керченском полуострове.

Биолог рассказал о причинах выбрасывания дельфинов на берег. Одна из возможных причин, почему дельфины выбрасываются на берег, — поражение их слухового аппарата гельминтами, рассказал научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН, кандидат биологических наук Александр Агафонов.

Множество мертвых медуз вынесло на азовское побережье Крыма. Побережье Азовского моря усеяло медузами, которых недавний шторм выбросил на прибрежную полосу.

Туристы жалуются на «жуткий запах канализации» из рек Алушты. Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что туристы жалуются в социальных сетях на «жуткий запах канализации» из городских рек.