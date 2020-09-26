Происшествия
В Крыму из-за действий неквалифицированного врача скончался ребенок
В поселке Курортное под Феодосией из-за действий неквалифицированного врача погиб маленький ребенок, сообщили в пресс-службе Феодосийского городского суда.
Выяснилось, что с апреля по июль 2019 года обязанности врача медицинской помощи в пансионате были возложены на неквалифицированного специалиста, который регулярно оказывал медпомощь детям во время отдыха.
В конце июля врач оказал помощь маленькому ребенку, в результате мальчик умер, — пишет КП-Крым.
— Ребенку также не вызвали скорую помощь, — отметили в пресс-службе Управления Судебного департамента по РК.
Кроме того, в действиях врача был осведомлен и генеральный директор пансионата, но он ничего не предпринимал.
Директора обвинили по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Но в суде учли смягчающие обстоятельства, так как руководитель раскаялся и добровольно возместил моральный вред матери умершего ребенка в размере 230 тысяч рублей.
Теперь медработнику назначено наказание в виде ограничения свободы до двух лет и возмещение морального ущерба в сумме 800 тысяч рублей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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