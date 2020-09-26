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Происшествия

В Крыму два друга хранили в «Жигулях» 50 кг конопли

14:19 суббота, 26 сентября 2020

В Крыму полицейские изъяли 50 кг конопли из автомобиля двух местных жителей.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Автомобиль марки ВАЗ стоял недалеко от села Веселого. Водителя в нем не было.

«Пройдя по рядам виноградника, полицейские обнаружили растения, внешне похожие на кусты конопли. А также около ста корней, что является признаком культивирования», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что «урожай» принадлежит 36-летнему и 38-летнему местным жителям. Оба мужчины безработные и ранее не судимые, признались в совершении преступления. Дома у одного из них полицейские нашли и изъяли два куста, внешне похожих на кусты конопли.

При осмотре машины полицейские изъяли около 50 кг серо-зеленого вещества. Экспертиза доказала, что вещество является коноплей.

На мужчин завели уголовное дело. Теперь им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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