Происшествия
В Крыму два друга хранили в «Жигулях» 50 кг конопли
В Крыму полицейские изъяли 50 кг конопли из автомобиля двух местных жителей.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Автомобиль марки ВАЗ стоял недалеко от села Веселого. Водителя в нем не было.
«Пройдя по рядам виноградника, полицейские обнаружили растения, внешне похожие на кусты конопли. А также около ста корней, что является признаком культивирования», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Выяснилось, что «урожай» принадлежит 36-летнему и 38-летнему местным жителям. Оба мужчины безработные и ранее не судимые, признались в совершении преступления. Дома у одного из них полицейские нашли и изъяли два куста, внешне похожих на кусты конопли.
При осмотре машины полицейские изъяли около 50 кг серо-зеленого вещества. Экспертиза доказала, что вещество является коноплей.
На мужчин завели уголовное дело. Теперь им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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