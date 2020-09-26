В Феодосии закрыли школу из-за COVID-положительного ученика

Феодосийская общеобразовательная школа №13 переведена на дистанционное обучение в связи с выявленным случаем коронавирусной инфекции у ученика шестого класса.

Такую информацию корреспонденту РИА Новости Крым подтвердили в Феодосийском медицинском центре.

Как уточнили в горздраве, заболевший ребенок на данный момент находится в инфекционном отделении Феодосии, а дело передано в Роспотребнадзор.

«Пациент поступил к нам 21 сентября. Состояние мальчика средней степени тяжести. Он получает кислородную поддержку, но не подключен к аппарату ИВЛ, поскольку не нуждается в вентиляции легких», - рассказал заместитель главного врача феодосийского Горздрава по оказанию медицинской помощи детскому населению Эдуард Пянковский.

Он уточнил, что на сегодняшний день в Феодосийском инфекционном отделении находятся 66 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Пянковский также подчеркул, что динамика в регионе «стабильно напряженная».

«У педагогов, находившихся в контакте с заболевшим ребенком, взяты все необходимые анализы, люди находятся под контролем медиков. Детей также наблюдают врачи. Обработка всех поверхностей дезсредствами и проветривание школьных помещений проводятся ежедневно. У нас была прокуратура и проверила соблюдение всех требований», - рассказала директор школы Наталья Левина.

По ее словам, на дистанционную форму обучения переведены все 760 учащихся школы и 45 педагогов: «Как долго продлится дистанционный формат, пока сложно сказать. Но весь процесс у нас налажен, поскольку опыт такой работы уже имеется. Учителя, которые находятся на домашней самоизоляции и ожидают результатов анализов, также продолжают работу дистанционно», - заключила она.

При этом родители школьников говорят о том, что забор анализов у одноклассников мальчика произведен не был:

«Нас просто перевели «на дистанционку». Сказали, что недели на две. Понятно, что это вынужденная мера, но вообще – это не учеба», - пишут в социальных сетях родители учащихся этой школы.

Следует отметить, что минусы дистанционного обучения отмечают и специалисты созданного на базе НИТУ «МИСиС» центра компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения EdCrunch University, которые провели опрос среди родителей. Результаты этого опроса приводит российский бизнес-телеканал: 72% из 15 тысяч родителей, опрошенных по всей России, отметили, что во время дистанционной учебы дети отвлекаются, а учителя не имеют возможности следить за порядком. Таким образом качественно осваивают информацию только самые дисциплинированные, а дети со средней успеваемостью недополучают внимание учителей и рискуют значительно ухудшить свои результаты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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