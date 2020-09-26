Ученый заявил, что пляжи в крымской Поповке уничтожаются бульдозерами

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В западной части Крымского полуострова в районе села Поповка уничтожаются песчаные пляжи.

К таким выводам пришли ученые, проведя наблюдения за береговой линией и изучив тенденции последних лет.

По словам доктора географических наук, ведущего научного сотрудника отдел гидрофизики шельфа Морского гидрофизического института РАН Юрия Горячкина, пляжи Поповки очень уязвимы. Это связано с тем, что запасов песка на них крайне мало и под водой, и в надводной части – всего 10-20 метров от берега. В последние годы пляжи начали планировать – то есть разравнивать бульдозером, что приводит к выветриванию песка.

«До планирования это были пляжи с дюнами, а после они приобретают совершенно другой вид, поскольку запасы песка здесь небольшие, а под ними находится глина.

Бульдозером песок с глиной перемешиваются, в результате пляжи уничтожаются путем простого выдувания. Наиболее мелкие фракции выдуваются, остается буквально каменистая пустыня. При этом песок раздувается не только в море, но и по всему поселку и близлежащим лесополосам», - сообщил Горячкин в своем докладе на Всероссийской научной конференции «Моря России: исследования береговой и шельфовой зон».

Уничтожению пляжей способствует и самовольная добыча песка, которой часто незаконно занимаются предприниматели в промышленных масштабах и местные жители для личных целей, а также строительство. К примеру, Южная коса у озера Донузлав в настоящее время застроена многоэтажными отелями, которые по документам проходят как эллинги для лодок.

При этом силы и средства крымских властей, по словам ученого, «отвлекаются на абсолютно бессмысленную деятельность» вместо того, чтобы остановить уничтожение пляжей.

«На зиму песок с пляжа сгребают в его тыловую часть. Считается, что таким образом он лучше сохранится. Но те, кто хоть немного понимают в береговой науке, знают, что это бессмыслица. Тем не менее, на это тратятся и деньги, и силы», - добавил Юрий Горячкин.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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