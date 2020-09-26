Счетная палата: выделенные Крыму 127 млрд растворились без результата

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Счетная палата проанализировала, как расходовался бюджет в 2019 году, и пришла к выводу, что 127 млрд рублей, выделенные на развитие Крыма, фактически бесследно исчезли – экспертам даже не удалось оценить эффективность соответствующей госпрограммы.

В заключении ведомства отмечается, что крымские чиновники провалили 75% плановых показателей, при этом приблизительно в 20% случаев информация о том, как были потрачены деньги, вообще не предоставлена.

Отставание от плана достигает катастрофических масштабов: к примеру, из запланированных 95,44 км систем водоснабжения построили лишь полтора километра. Вместо 16 тысяч новых мест в детсадах и школах предоставили 7 тысяч. Всего ввели в строй 47,6% запланированных объектов.

С учетом того, что доля показателей, по которым не представлены фактические значения, составляет 22% (превышает 10%), указанная госпрограмма, по мнению Счетной палаты, не подлежит оценке эффективности за 2019 год. Вместе с тем уровень выполнения всех показателей (индикаторов) госпрограммы и входящих в ее состав подпрограмм и ФЦП составляет 25% (низкий уровень), уровень выполнения контрольных событий по детальным планам-графикам — 35,7% (низкий уровень).

В июле сообщалось, что на Крым и Севастополь потратят еще 300 миллиардов. Программу продлят до 2024 года, однако число расходов на полуостров сократится на 20% – это наибольшее урезание среди всех госпрограмм. При этом власти прекращают любые масштабные инвестиции в полуостров до 2023 года.

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