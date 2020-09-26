Прогноз погоды в Крыму на субботу 26 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 26 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (Почвенная засуха сохраняется в Черноморском районе), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (в западных и восточных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, ветер (местами юго-восточный ветер до 18 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (местами юго-восточный ветер до 18 м/с), уровень опасности желтый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 14 до 27, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер юго-западный 6 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 89 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 18 до 25, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер юго-восточный 4 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 85 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 24, ночью около 19 градусов. Ветер юго-восточный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 85 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 18 до 26, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер южный 7 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 82 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 20 до 25, ночью около 20 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 81 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 17 до 25, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 93 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 15 до 27, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 95 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 16 до 27, ночью от 16 до 18 градусов. Ветер юго-восточный 13 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 92 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 14 до 20, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер юго-восточный 4 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 76 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 15 до 23, ночью около 15 градусов. Ветер юго-восточный 3 км/час, возможны порывы до 7 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 79 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 22 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 21, в Керчи - 22, в Николаевке - 22, в Севастополе - 22, в Судаке - 22, на Тарханкуте - 21, в Феодосии - 23, в Ялте - 22 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 23, в Египте - 29, на Кипре - 29, в Одессе - 21, в Сочи - 25, в Турции - 29, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

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