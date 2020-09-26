Коронавирус в Крыму
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Новый коронавирус может вызвать опухоль мозга
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Турецкие ученые из Университета имени Безмалема Вакифа выдвинули гипотезу, что часть молекулы SARS-Cov-2 (S-белок) связывается с клетками нервной ткани, участвующими в развитии онкологического заболевания.
Речь идет о глиальных и нейроглиальных клетках, окружающих нейроны.
Эту возможность ученые доказали с помощью компьютерного моделирования.
Российские эксперты отметили, что последствия контактирования онкогенных вирусов (герпес-вирусы, вирус Эпштейна-Барр, вирусы гепатита В и С) и организма порой наблюдаются спустя годы и даже десятилетия после инфицирования. Но пока рано говорить о доказанном влиянии вируса SARS-Cov-2 на развитие опухоли мозга.
«Любой онкогенный вирус, проникая в клетку, изменяет ее, что в ряде случаев приводит к ее злокачественному перерождению. Но необходимо отметить, что это довольно длительный процесс, который обязательно требует влияния дополнительных факторов внешней и внутренней среды. Периодически появляются экспериментальные доказательства этиологической роли ряда нейротропных вирусов (например, вируса Эпштейна-Барр) в развитии глиом, но все эти данные касаются ДНК-содержащих вирусов (SARS-Cov-2 представляет собой РНК-вирус. — Ред.)», — отметила заведующая лабораторией вирусного канцерогенеза ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России Ксения Смирнова.
Авторы статьи сами подчеркивают, что полученные результаты требуют дальнейшего исследования.
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