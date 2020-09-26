На набережной Ялты демонтируют 36 незаконных торговых точек

В середине сентября администрация Ялты приняла постановление об изменении ярмарочных мест. 60 объектов из ранее действующих в это постановление не вошли. 37 объектов собствен

ники вывезли сразу добровольно.

Как сообщил «Крымской газете» начальник отдела земельного контроля управления градостроительного и земельного контроля горадминистрации Ялты Сергей Кузнецов, 36 нестационарных объектов подлежат демонтажу именно на набережной Ялты.

Главный архитектор Ялты Наталья Дитрих в комментарии «Крымской газете» отметила, что в Ялте всем, кто раньше арендовал площади на первых этажах зданий, этого уже мало.

— Они выходят еще на улицу под предлогом, что это дешевле, чем арендовать помещения. Даже на примере набережной получается, что первые этажи в огромных чистых помещениях стоят пустые, все хотят выйти с нестационарными торговыми объектами наружу. Но у нас в городе, напомню, есть гигантский вещевой рынок очень приличного внешнего вида, есть и овощной рынок. То, что в городе катастрофически не хватает какого-то большого оптового рынка, я согласна. Но это должно быть где-то на периферии, а не в центре Ялты, — отметила главный архитектор Ялты.

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Большой Ялты сегодня еще дорабатывается. Ожидается, что это произойдет в первых числах октября.

Пока же с целью поддержки малого бизнеса, поступлений в бюджет, город принял ряд постановлений о проведении ярмарочных мероприятий. Те самовольно установленные объекты, которые ныне идут под снос, – это объекты, у которых нет никаких разрешительных документов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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