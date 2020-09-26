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Общество

Множество мертвых медуз вынесло на азовское побережье Крыма

08:17 суббота, 26 сентября 2020
Множество мертвых медуз вынесло на азовское побережье Крыма

фото © Новости Крыма

Побережье Азовского моря усеяло медузами, которых недавний шторм выбросил на прибрежную полосу.

В основном, это азовские корнероты, некоторые достигают 30 см в диаметре. Большинство медуз мертвы, они не представляют опасности для людей, но их стрекательные клетки способны нанести легкие ожоги.

Естественных хищников, которые бы поедали медуз, у побережья нет, и поэтому корнероты гниют на песке рядом с выброшенными на берег целыми колониями водорослей. Такое количество медуз отпугнуло купальщиков, т. к. зайти в море довольно неприятно. Множество крупных медуз плавает возле берега.

Многие отпускники, не обладая достаточными познаниями в морской биологии, склонны пугаться даже совсем безобидных водных обитателей. Вызывают у них опасения и увеличившиеся в последнее время медузы Азовского моря. Курортники апеллируют к мнению родственников, не видевших ничего подобного 10 лет назад, и говорят об «экологической катастрофе». На деле все проще и безопаснее.

Медузы в Азове обитали всегда, хотя численность их обычно бывала невысокой. Почему она выросла сейчас? Из-за увеличения показателя солености (это цикличное явление, зависящее от множества факторов). Из-за большего показателя они активно переходят по Керченскому проливу из Черного моря в Азовское. Подобное уже наблюдалось в 80-е гг. ХХ века, старшее поколение курортников и местных жителей отлично помнит то «медузье нашествие».

Важно не паниковать и помнить: медузы в Азовском море неспособны убить человека, по-настоящему опасные виды у здешних берегов Крыма просто-напросто не водятся. А при наличии специфических индивидуальных реакций и комар может быть смертельно опасным. Вот такая вот история.

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