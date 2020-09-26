Крымский полуостров медленно уходит под воду

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Ученые смогли установить, что за 2,4 тысячи лет уровень Черного моря повысился на 3,8 м. Выяснить это удалось в результате исследований руин города Акра, расположенного в IV веке до н.э. на Керченском полуострове.

На берегах Крыма и современного Краснодарского края было несколько городов, основанных в древности греками-колонистами. Сейчас они частично или полностью ушли под воду – этому способствовали различные природные процессы. О местоположении большинства из них известно давно, но современные технологии с каждым годом дают все больше возможностей для изучения этих археологических объектов, рассказал ТАСС научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, доцент Севастопольского государственного университета Виктор Вахонеев.

«Сейчас исследуются несколько затопленных городов Северного Причерноморья, в том числе наша экспедиция уже несколько лет работает на городище древней Акры – это небольшой город в современном Керченском проливе, со стороны Крыма. Результаты недавних изысканий позволяют нам ответить на вопрос о том, насколько с начала IV века до нашей эры изменился уровень моря», – рассказал Вахонеев в кулуарах Всероссийской научной конференции «Моря России: исследования береговой и шельфовой зон».

Он уточнил, что ученые разыскивали Акру около 150 лет и удалось это только в 1980-х годах – сложность связана с тем, что только 10% бывшей территории города сейчас остается на суше. Поселение было основано на невысоком мысу, глубоко вдающемся в пролив, со стороны побережья оно было защищено от возможного нападения каменной стеной. Сейчас большая часть сооружения скрыта под водой. В 2019 году археологи обследовали затопленную часть стены по всей длине и смогли определить, какая ее часть при строительстве находилась в море – а значит, смогли установить место, где начиналась береговая линия.

«Логично предположить, что она шла не только по выступающей части мыса, но и на несколько метров заходила в море – чтобы враг не мог ее просто обойти при штурме. Та часть, которая находилась в воде, отличается: для нее использованы камни большего размера, чем для остальной стены. Сейчас переход от наземной части к расположенному в море участку находится на глубине 3,8 м от поверхности Черного моря - на основании этих данных и дополнительных геологических исследований можно говорить, что и уровень моря поднялся за 2,4 тысяч лет на 3,8 м», – отметил ученый.

Определить динамику изменения уровня моря и береговой линии в конкретных районах для археологов очень важно, так как позволит более точно определить очертания существовавших в древности городов, поможет в поиске еще не обнаруженных объектов. Например, пока не найден порт одного из крупнейших городов региона Херсонеса Таврического, неизвестно местоположение античного города Корокондама.

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