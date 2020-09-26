Происшествия
Крымчанин выманил у россиянина почти миллион рублей под видом сделки с землей
Бахчисарайский районный суд Республики Крым признал жителя Бахчисарайского района виновным в мошенничестве почти на миллион рублей.
Об это сообщила пресс-служба суда.
«Судом установлено, что в январе 2020 года в одном из сел Бахчисарайского района ранее неоднократно судимый, в том числе за мошенничество, местный житель познакомился с жителем Томска. Узнав о намерении томича приобрести земельный участок в Бахчисарайском районе, у бахчисарайца возникло желание похитить его денежные средства обманным путем. Крымчанин сообщил потерпевшему, что может оказать последнему содействие в покупке земельных участков на территории Бахчисарайского района в Крыму за 900 тысяч рублей, на что тот согласился», – говорится в сообщении.
Впоследствии потерпевший на протяжении трех месяцев пересылал мошеннику денежные средства. Деньгами, снимаемыми с банковского счета, злоумышленник распоряжался по своему усмотрению. Всего мошенник похитил 998 тысяч рублей, чем причинил томичу крупный материальный ущерб. На суде крымчанин полностью признал свою вину и согласился с предъявленным ему обвинением. Также он полностью признал заявленный потерпевшим гражданский иск.
Суд признал крымчанина виновным в совершении преступления по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество и назначил ему наказание в виде лишения свободы на два года и шесть месяцев в колонии строгого режима. Гражданский иск потерпевшего удовлетворен частично на сумму 998 тысяч рублей в счет возмещения причиненного материального ущерба. Приговор не вступил в законную силу.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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