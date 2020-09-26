Водный кризис
Развитие сюжета: В Крыму хотят сделать пригодной для питья сточную воду ● Из-за отсутствия воды симферопольцы оскорбляют сотрудников колл-центра ● Вопрос закрыт: Аксенов отказал в воде для Севастополя из Коккозки ● Колоссальные объемы пресной воды в Крыму уходят в море ● Путин приказал опреснять морскую воду в Крыму
Крымчан призвали пить талую воду
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Талая вода, которую можно легко приготовить в домашних условиях, имеет множество преимуществ перед привычной всем водопроводной.
Такое мнение в интервью «Крымской газете» высказал директор Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки при Медакадемии КФУ, врач-уролог, хирург Сергей Еременко.
— Проблема с водой и ее качеством в Крыму была всегда. И в ближайшее время, к сожалению, ситуацию изменить сложно. Но можно пить талую воду, которая является структурированной, ее не случайно называют живой. Кто нам запрещает самим делать ее, без всяких специальных приспособлений и употреблять каждый день? — сказал эксперт.
В то же время по его словам, выбирать минеральную воду необходимо только вместе с врачом.
Справка: есть несколько способов получить талую воду в домашних условиях. Самый простой — налить в емкость воду, заморозить в морозильной камере и затем растопить при комнатной температуре.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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На набережной Ялты установили онлайн-камеры. За набережной Ялты теперь можно наблюдать в режиме онлайн.
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