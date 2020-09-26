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Водный кризис

Крымчан призвали пить талую воду

10:25 суббота, 26 сентября 2020
Крымчан призвали пить талую воду

фото © filter.ua

Талая вода, которую можно легко приготовить в домашних условиях, имеет множество преимуществ перед привычной всем водопроводной.

Такое мнение в интервью «Крымской газете» высказал директор Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки при Медакадемии КФУ, врач-уролог, хирург Сергей Еременко.

— Проблема с водой и ее качеством в Крыму была всегда. И в ближайшее время, к сожалению, ситуацию изменить сложно. Но можно пить талую воду, которая является структурированной, ее не случайно называют живой. Кто нам запрещает самим делать ее, без всяких специальных приспособлений и употреблять каждый день? — сказал эксперт.

В то же время по его словам, выбирать минеральную воду необходимо только вместе с врачом.

Справка: есть несколько способов получить талую воду в домашних условиях. Самый простой — налить в емкость воду, заморозить в морозильной камере и затем растопить при комнатной температуре.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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