Какой сегодня праздник 26 сентября

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Сегодня, 26 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день контрацепции (World Contraception Day)

26 сентября 2007 года по инициативе ряда организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья и проблемами планирования семьи, впервые был отмечен Всемирный день контрацепции (World Contraception Day, WCD), и с тех пор он проводится ежегодно.

Всемирный День контрацепции — долгосрочная кампания, направленная на всех женщин и мужчин репродуктивного возраста. Ее цель — снижение высокого уровня незапланированных беременностей (следовательно — и абортов), а главный девиз: «Contraception: It’s Your Life, it’s your responsibility», что в переводе на русский язык означает: «Контрацепция: это ваша жизнь, это ваша ответственность».

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия

26 сентября в мире отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Дата была учреждена Генассамблеей ООН в декабре 2013 года для того, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к необходимости глобального ядерного разоружения и информировать общественность о преимуществах ликвидации ядерного оружия.

Полная ликвидация ядерного оружия во всех странах мира является одной из основных и старейших целей в деятельности ООН. Она стала предметом первой резолюции Генассамблеи в 1946 году, в которой впервые была озвучена и юридически закреплена. В последующие годы данная тема неоднократно включалась в повестки и планы заседаний, а также определена в качестве одной из приоритетных задач первой специальной сессии Генеральной Ассамблеи по разоружению в 1978 году, которая уделила особое внимание проблеме ядерного разоружения.

Корнилов день (Корнилье)

Народный праздник «Корнилье» отмечается 26 сентября (по старому стилю - 13 сентября). В этот день православная церковь чтит память священномученика Корнилия Сотника. Другие названия праздника: «Корнилий», «Корнилов день». По повериям русского народа, 26 сентября - последний теплый день осени.

Также сегодня, 26 сентября, отмечают такие праздники:

- Всемирный день здоровья окружающей среды (World Environmental Health Day)

- День памяти священномученика Корнилия сотника

- Европейский день языков (European Day of Languages)

- Международный день кролика (International Rabbit Day)

- День реки Урал

- День просящихся рюмок

- День встречи со старыми друзьями

- День рождения граммофона

- День клецек (National Dumpling Day) в США

- День семьи (National Family Day) в США

- День американских блинов (National Pancake Day) в США

- День Сентябрьской революции в Йемене

- День Джонни Эпплсида (Johnny Appleseed Day) в США

- День национального флага Эквадора

- День борьбы с мезотелиомой (National Mesothelioma Awareness Day) в США

Сегодня именины празднуют: Петр, Зотик (Изот), Лукьян, Илья, Юлиан, Стратоник, Валериан, Леонтий, Серапион, Кронид, Макровий, Гордиан, Корнилий, Ерофей, Селевкий (Селевк).

Что происходило 26 сентября в прошлые годы

1580 - возвращение из кругосветного путешествия пирата Фрэнсиса Дрейка.

1815 - создание широкой политической коалиции в ЕвропеСвященного союза с участием Австрии, Пруссии и Российской империи.

1907 - присоединение Новой Зеландии и Ньюфаундленда к Британской империи.

1939 - запрет политических партий коммунистической направленности во Франции.

1951 - начало выплат послевоенных репараций евреям, за соответствующее решение проголосовал Бундестаг ФРГ.

1961 - дебют с концертом в Нью-Йорке культового американского певца Боба Дилана.

1962 - провозглашение Йеменской Арабской Республики, которая образовалась в результате военного переворота.

1968 - обнародование «доктрины Брежнева» в СССР об «ограниченном суверенитете» социалистических стран.

1969 - выход в Великобритании последнего студийного альбома группы «Битлз» под названием «Abbey Road».

1995 - принятие Украины в Совет Европы.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 26 сентября. Какие праздники будут завтра?

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