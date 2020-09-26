Интерпол разыщет причастных к убийству крымских детей в российском детдоме

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Российское бюро Интерпола организовало взаимодействие с семью странами для установки анкетных данных причастных к карательным операциям в Ейске в Краснодарском крае во время Второй мировой войны.

«Организовано взаимодействие с бюро Интерпола семи стран для установления полных анкетных данных лиц, служивших в легионе и принимавших участие в карательных операциях на оккупированных территориях. И следует подчеркнуть, что наши зарубежные партнеры охотно делятся этой информацией», - в интервью ТАСС сообщил начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук.

Как ранее сообщалось, осенью 1941 года в Ейский детский дом перевезли порядка 200 детей, эвакуированных из детского дома в Симферополе. В 1942 году Ейск был оккупирован немецкими войсками, дети, среди которых было немало инвалидов, были уничтожены. Тела 214 убитых мальчиков и девочек обнаружили после освобождения Краснодарского края в 1943 году в районе Широчанского хутора.

Согласно рассекреченным ФСБ архивам, члены зондеркоманды СС-10 «а» под руководством доктора Курта Кристмана с участием начальника гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача гестапо Штрауха, применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома Ейска. Часть военнослужащих, в том числе Курт Кристман, были осуждены за эти преступления.

В 2019 году СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по статье о геноциде по результатам изучения рассекреченных ФСБ России архивных материалов об убийстве членами зондеркоманды СС-10 «а» в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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