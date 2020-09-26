«Чувствовали себя обманутыми»: российские туристы об отдыхе в Крыму

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Не все туристы, побывавшие этим летом в Крыму, остались довольны отдыхом, а некоторые и вовсе чувствовали себя обманутыми.

Виной тому недобросовестное поведение квартиросдатчиков и неприветливое отношение крымчан. Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» выразил председатель комитета по туризму крымского отделения «Опоры России» Анатолий Тарасенко.

По словам эксперта, нередко случались ситуации, когда россияне заранее бронировали квартиру для отдыха, однако по приезду арендодатель заявлял, что данный номер занят. После этого гостям полуострова предлагали жилье худшего качества.

«Ожидания не совпали с реальностью. Некоторые чувствовали себя обманутыми, так как им заблаговременно не показали реальные фото номеров, где они будут проживать», - считает Тарасенко.

Он также отметил, что многим туристам пришлось перенести отдых на полуострове с июня на июль, поэтому «сезон был скомканным». Ажиотаж был вызван еще и боязнью предпринимателей по поводу того, что начнется вторая волна ограничений в конце сентября из-за увеличения числа больных коронавирусом.

Эксперт обратил внимание, что отельеры нередко оправдывали плохую подготовку мест размещения пандемией коронавируса. «Для кого-то это стало стоп-фактором, предпринимателей понять можно. Но я, как туроператор, надеюсь, что раз цены летом были недемократичные в Крыму, то эти средства будут инвестированы в улучшение инфраструктуры объектов», - говорит Анатолий Тарасенко.

«Но были и те, кто срезу летел в Крым, желая найти изъяны. По наблюдениям, это люди, летавшие в Италию, во Францию. Они искали глазами тех, кто им должен улыбаться... Удивляют люди, которые берут суперэкономное размещение, а затем сетуют на сервис», - добавил он.

Тем не менее, по словам специалиста, в сентябре количество туристов было не меньше, чем июле прошлого года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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