Биолог рассказал о причинах выбрасывания дельфинов на берег

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Одна из возможных причин, почему дельфины выбрасываются на берег, — поражение их слухового аппарата гельминтами, рассказал научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН, кандидат биологических наук Александр Агафонов.

На этой неделе удалось спасти, по меньшей мере, 94 из 470 черных дельфинов, так называемых гринд, выбросившихся на мелководье у западного побережья австралийского штата Тасмания, сообщает France 24. Их отпустили в море. В общей же сложности погибли до 350 особей. Власти не теряют надежду спасти еще более 20 животных.

Гринды — это пелагический вид, обитающий в толще или на поверхности воды. Поэтому на мелководье они, наверное, действительно плохо ориентируются — особенно если песок взмучен, что создает дополнительные помехи для локации, сказал Агафонов.

Исходя из этого гринды не должны близко подходить к берегу, однако в 90% случаев массового выброса дельфинов ими оказываются именно гринды, отметил биолог.

Еще одна гипотеза заключается в том, что морские млекопитающие могут получать «акустические травмы», например из-за проведения военно-морских учений.

При этом российский ученый назвал не выдерживающей критики версию австралийского биолога из Тасманской службы парков и дикой природы Криса Карлайона о том, что дельфины могли выброситься на берег в поисках еды.

Также он усомнился в версии исследователя Олафа Майнеке, согласно которой возникла цепная реакция. Когда один больной лидер сбивается с толку и уплывает в мелководную бухту, увлекая с собой других китов.

«Маловероятно, что их «завел вожак», не такие они глупые. Хотя взаимовыручка у них есть, они помогают тонущим собратьям держаться на воде. Но чтобы из-за этого выбрасываться на берег — вряд ли», — сказал биолог.

При этом по его словам, истинная причина выбрасывания дельфинов на берег на сегодняшний день остается для ученых тайной.

Научный сотрудник добавил, что в Черном море настолько массовых выбросов никогда не наблюдалось.

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