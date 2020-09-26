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Власть

BBC извинилась за публикацию карты Украины без Крыма

17:18 суббота, 26 сентября 2020

Британская общенациональная телерадиовещательная организация BBC извинилась за публикацию карты Украины без Крыма в новости о крушении в Харьковской области самолета Ан-26.

На публикацию обратило внимание посольство Украины в Великобритании.

В дипломатическом представительстве, реагируя на фото карты Украины без Крыма написали в Twitter: «Трудно поверить своим глазам. Надеемся, это была обычная ошибка, которая будет исправлена в кратчайшие сроки #CrimeaIsUkraine #KyivNotKiev».

Вскоре редакторы BBC удалили фотографию карты без Крыма и извинились за ее публикацию.

«Более ранняя версия этой истории содержала неправильную карту. Приносим извинения за ошибку», – сообщили в BBC.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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