Власть
BBC извинилась за публикацию карты Украины без Крыма
Британская общенациональная телерадиовещательная организация BBC извинилась за публикацию карты Украины без Крыма в новости о крушении в Харьковской области самолета Ан-26.
На публикацию обратило внимание посольство Украины в Великобритании.
В дипломатическом представительстве, реагируя на фото карты Украины без Крыма написали в Twitter: «Трудно поверить своим глазам. Надеемся, это была обычная ошибка, которая будет исправлена в кратчайшие сроки #CrimeaIsUkraine #KyivNotKiev».
Вскоре редакторы BBC удалили фотографию карты без Крыма и извинились за ее публикацию.
«Более ранняя версия этой истории содержала неправильную карту. Приносим извинения за ошибку», – сообщили в BBC.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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