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Коронавирус в Крыму

18 заболевших, один умерший: сводка по COVIDза сутки в Севастополе

18 заболевших, один умерший: сводка по COVIDза сутки в Севастополе

фото © vk.com/aksenovrk

В Севастополе за прошедшие сутки выявлено 18 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, заболевшие – преимущественно местные жители в возрасте от 18 до 84 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Кроме того за сутки в городе зарегистрирован один случай летального исхода от коронавируса.

«Скончался 82-летний мужчина. Течение болезни было осложнено двусторонней пневмонией и отеком легких на фоне хронических заболеваний», - отметили в пресс-службе правительства.

Еще четыре человека были выписаны по факту выздоровления. Всего с начала пандемии в городе подтвердилось 925 случаев заболевания COVID-19.

«В настоящий момент в стационарах находится 262 человека. Выздоровел 601 человек, 26 человек умерло, - пояснили в правительстве Севастополя. – На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 217 человек, в городской больнице №9 – 209 человек. под наблюдением по месту жительства – 424 человека».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму все стабильно: еще 82 новых заболевших коронавирусом. За 25 сентября на территории Республики Крым подтверждено 82 новых случая коронавирусной инфекции.

Новый коронавирус может вызвать опухоль мозга. Турецкие ученые из Университета имени Безмалема Вакифа выдвинули гипотезу, что часть молекулы SARS-Cov-2 (S-белок) связывается с клетками нервной ткани, участвующими в развитии онкологического заболевания.

Вакцина уже в Крыму: кто первый получит защиту от коронавируса. Основой безопасности людей, уже заболевших, является качественное оказание им медицинской помощи. Достичь его можно при условии повышения уровня двух составляющих: ответственности медработников и осведомленности населения.

В Крыму возникли проблемы с тестированием на ковид. В Крыму за сутки зафиксировано 84 новых случая коронавирусной инфекции.

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Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 925 человек.

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18 заболевших, один умерший: сводка по COVIDза сутки в Севастополе

18 заболевших, один умерший: сводка по COVIDза сутки в Севастополе

В Севастополе за прошедшие сутки выявлено 18 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, заболевшие – преимущественно местные жители в возрасте от 18 до 84 лет.

Коронавирус в Крыму
Новый коронавирус может вызвать опухоль мозга

Новый коронавирус может вызвать опухоль мозга

Турецкие ученые из Университета имени Безмалема Вакифа выдвинули гипотезу, что часть молекулы SARS-Cov-2 (S-белок) связывается с клетками нервной ткани, участвующими в развитии онкологического заболевания.

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