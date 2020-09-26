18 заболевших, один умерший: сводка по COVIDза сутки в Севастополе

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В Севастополе за прошедшие сутки выявлено 18 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, заболевшие – преимущественно местные жители в возрасте от 18 до 84 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Кроме того за сутки в городе зарегистрирован один случай летального исхода от коронавируса.

«Скончался 82-летний мужчина. Течение болезни было осложнено двусторонней пневмонией и отеком легких на фоне хронических заболеваний», - отметили в пресс-службе правительства.

Еще четыре человека были выписаны по факту выздоровления. Всего с начала пандемии в городе подтвердилось 925 случаев заболевания COVID-19.

«В настоящий момент в стационарах находится 262 человека. Выздоровел 601 человек, 26 человек умерло, - пояснили в правительстве Севастополя. – На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 217 человек, в городской больнице №9 – 209 человек. под наблюдением по месту жительства – 424 человека».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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