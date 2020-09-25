Вопрос закрыт: Аксенов отказал в воде для Севастополя из Коккозки

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Проект по переброске воды на Севастополь из реки Коккозка, против которого активно выступают жители Бахчисарайского района, скорее всего закрыт насовсем.

Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов во время совещания по ситуации с водоснабжением.

По его словам, подобную схему водоснабжения можно было бы реализовать только в том случае, если бы река Коккозка была достаточно полноводной, чтобы питать и Бахчисарайский район и Севастополь. Но в данный момент достаточных объемов воды в реке нет.

«Когда Михаил Владимирович Развожаев ко мне обратился, я сразу сказал: мы были бы готовы Севастополю воды дать, если бы она у нас была – регион братский, если у нас что-то есть в излишке, мы никогда на этом сидеть не будем, всегда поделимся. Но если у нас этой воды в Коккозке нет и не будет – мы коллегам-севастопольцам показали все пруды, что это не наша прихоть и нежелание поделиться, это отсутствие воды – в ущерб жителям Бахчисарайского водохранилища мы это сделать не сможем, поэтому еще неделю назад поставили точку в этом вопросе», - заявил Аксенов.

Поэтому вопрос по реке Коккозка будет закрыт до тех пор, пока река не станет полноводной, пояснил глава республики.

«Но пока что по итогам наблюдения у нас таких прецедентов не было, и скорее всего этот проект закрыт насовсем», - заключил Аксенов.

Ранее тогда еще врио губернатора Михаил Развожаев обсуждал проект переброски воды в Чернореченское водохранилище из реки Коккозка с президентом России Владимиром Путиным, который пообещал дать соответствующие распоряжения правительству России. Предварительно стоимость проекта оценили в 7,4 миллиарда рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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