Военные корабли перекрыли районы учений США и Украины у берегов Крыма

фото © ГолосUA

Военные корабли России ограничили проход для судов США и Украины рядом с берегами Крыма. В этом районе сейчас проводятся совместные американо-украинские военные учения.

После старта маневров в Киеве заявили о намерении провести отработку нанесения ударов по местам, где могли бы размещаться российские корабли.

В итоге силы РФ отправились к той области, где должны были оказаться суда Украины и США, перекрыв ее, а также попутно укрепив сохранность Крыма с западного направления.

«Действия Москвы помешали планам американских и украинских военнослужащих. Кроме того, в упомянутых зонах Россия проведет стрельбы с участием флота», - сообщается в российских СМИ.

Ранее китайские журналисты заявили, что Вашингтон испытывает страх перед радикальными системами РЭБ, которые стоят на вооружении РФ. Они считают некоторые из таковых слишком мощными.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Суд в Крыму начал рассмотрение дела о гибели на учениях двух десантников. Крымский гарнизонный военный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении руководителя десантирования на учениях, в ходе которых погибли два военнослужащих.

Украинские и американские военные блокируют почти все подходы к Крыму. В подтверждение правдивости своей публикации авторы демонстрируют карту, где зеленым цветом выделены контролируемые вокруг Крыма зоны.

Джевелин не полетел: военные оконфузились на учениях в присутствии Зеленского. Информацию подтвердил командующий войсками оперативного командования Север генерал-майор Валерий Залужный.

Великобритания начала глушить радары российских С-400 в Крыму. Британские военные самолеты ставят помехи российским средствам ПВО.