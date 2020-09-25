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Военные корабли перекрыли районы учений США и Украины у берегов Крыма
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Военные корабли России ограничили проход для судов США и Украины рядом с берегами Крыма. В этом районе сейчас проводятся совместные американо-украинские военные учения.
После старта маневров в Киеве заявили о намерении провести отработку нанесения ударов по местам, где могли бы размещаться российские корабли.
В итоге силы РФ отправились к той области, где должны были оказаться суда Украины и США, перекрыв ее, а также попутно укрепив сохранность Крыма с западного направления.
«Действия Москвы помешали планам американских и украинских военнослужащих. Кроме того, в упомянутых зонах Россия проведет стрельбы с участием флота», - сообщается в российских СМИ.
Ранее китайские журналисты заявили, что Вашингтон испытывает страх перед радикальными системами РЭБ, которые стоят на вооружении РФ. Они считают некоторые из таковых слишком мощными.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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