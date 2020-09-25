Власти Крыма в три раза увеличили компенсацию ущерба от взрыва в Керчи

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Сумма, которую власти Республики Крым намерены выделить на «непредвиденные расходы» из-за взрыва бытового газа в одном из домов в Керчи, увеличилась более чем в три раза.

Соответствующие изменения в распоряжение были опубликованы на сайте крымского правительства.

Первоначально из резервного фонда крымского правительства было выделено 11,31 миллиона рублей на возмещение ущерба от взрыва, который случился в Керчи 26 августа на одном из верхних этажей жилого дома по улице Кирова. Теперь Совет министров готов выделить 38,2 миллиона рублей.

В эту сумму, как уточняется в документе, входит один миллион рублей, который выплатят семье умершей от полученных ожогов женщины, 3,4 миллиона рублей разовой материальной помощи пострадавшим гражданам из расчета по 10 тысяч на человека, 3,2 миллиона на компенсацию за частично или полностью утраченное в результате взрыва имущество. Большая часть суммы – 25,5 миллиона рублей – предусмотрена на закупку квартир гражданам, которые были выселены из подъезда, признанного аварийным.

В эту сумму, как уточняется в документе, входит один миллион рублей, который выплатят семье умершей от полученных ожогов женщины, 3,4 миллиона рублей разовой материальной помощи пострадавшим гражданам из расчета по 10 тысяч на человека, 3,2 миллиона на компенсацию за частично или полностью утраченное в результате взрыва имущество. Большая часть суммы – 25,5 миллиона рублей – предусмотрена на закупку квартир гражданам, которые были выселены из подъезда, признанного аварийным.

Как пояснил глава администрации Керчи Сергей Бороздин, эта сумма может быть еще не окончательной. «Кроме выплаты по 10 тысяч, у нас есть другая категория выплат, от 50 тысяч до 100 тысяч в связи с частичной или полной потерей имущества. Поэтому эти работы тоже проведены, оценены квартиры, нанесенный им ущерб, соответственно, определены получатели. Эта сумма была запрошена, она выделяется республикой, - пояснил он. – Если будет выявляться еще в других домах (ущерб – ред.) и если будет подтверждено, что результатом потери имущества был взрыв, то, конечно, люди точно также получат компенсацию в виде выплат».

Квартир, по словам чиновника, по-прежнему планируется купить 40, но они будут разделены на две категории.

«7 владельцев пожелали купить квартиры себе на постоянной основе – будет объявлен конкурс, по 44-ФЗ буду закуплены квартиры и предоставлены людям (для постоянного проживания – ред.). Еще 33 квартиры будут закуплены как маневренный фонд: людям будет предоставлено жилье для временного проживания до момент восстановления их жилья, - пояснил Бороздин, подчеркнув, что аварийный подъезд будут восстанавливать, чтобы выселенные семьи в будущем могли вернуться назад в свои квартиры.

Как сообщалось ранее, взрыв произошел 26 августа на последних этажах многоквартирного дома на улице Кирова. Взрыв привел к возгоранию в одной из квартир, в результате чего пострадала женщина. Ее госпитализировали, однако медикам не удалось ее спасти. Всех проживающих в многоэтажке отселили. Кроме того, покинуть свои квартиры, пришлось и жителям одного из подъездов соседнего дома.

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