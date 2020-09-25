Курортный сезон
Развитие сюжета: Двукратная олимпийская чемпионка раскритиковала отдых в Крыму ● Как российских туристов обманывают с жильем в Крыму ● «Одно быдло с пивными животами»: в России обсуждают отдыхающих на пляжах в Крыму ● Новая схема обмана российских туристов в Крыму: появились подробности ● Россиян зовут отдыхать в Крым за 17 тысяч рублей
Власти Крыма посчитали отдохнувших на полуострове туристов
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С начала курортного сезона в Крыму отдохнули 4,5 миллионов туристов.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра курортов и туризма республики Вадима Волченко.
Он отметил, что этот курортный сезон был «серьезным стрессовым экзаменом для всей отрасли, но Крым с ним справился». При этом он добавил, что поэтапные запуск отрасли полностью себя оправдал.
«Если сравнивать с прошлогодними показателями месяц к месяцу, то август — это плюс 15 процентов в этом сезоне, сентябрь — плюс 50 процентов с небольшим», — сказал Волченко.
Министр отметил, что в октябре в Крыму ожидается высокая нагрузка, и при этом у межсезонного турпотока «хорошие перспективы».
Как ранее сообщали в ведомстве, уровень бронирования крымских здравниц на бархатный сезон составляет 70-80%.
Туристической сезон в этом году в Крыму начался позже из-за пандемии коронавируса. С 15 июня в отелях полуострова могли отдохнуть только крымчане, а с июля в республику поехали туристы из других регионов России.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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