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Курортный сезон

Власти Крыма посчитали отдохнувших на полуострове туристов

16:39 пятница, 25 сентября 2020
Власти Крыма посчитали отдохнувших на полуострове туристов

фото © depositphotos

С начала курортного сезона в Крыму отдохнули 4,5 миллионов туристов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра курортов и туризма республики Вадима Волченко.

Он отметил, что этот курортный сезон был «серьезным стрессовым экзаменом для всей отрасли, но Крым с ним справился».  При этом он добавил, что поэтапные запуск отрасли полностью себя оправдал. 

«Если сравнивать с прошлогодними показателями месяц к месяцу, то август — это плюс 15 процентов в этом сезоне, сентябрь — плюс 50 процентов с небольшим», — сказал Волченко.

Министр отметил, что в октябре в Крыму ожидается высокая нагрузка, и при этом у межсезонного турпотока «хорошие перспективы».

Как ранее сообщали в ведомстве, уровень бронирования крымских здравниц на бархатный сезон составляет 70-80%.

Туристической сезон в этом году в Крыму начался позже из-за пандемии коронавируса. С 15 июня в отелях полуострова могли отдохнуть только крымчане, а с июля в республику поехали туристы из других регионов России.  

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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