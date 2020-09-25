В Ялте за «русофобию и бандеровщину» уволят заместителя мэра

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Михаил Загорцев будет уволен с поста заместителя мэра Ялты, решение об этом уже принято.

Об этом со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова сообщил в Twitter 24 сентября депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

«Возмутительно. Человек, заявляющий, что протесты в Белоруссии разгоняли россияне (!), не может работать в системе российской власти. Связался с @aksenov_sv, он также возмущен этой ситуацией. Глава Крыма заверил, что решение об увольнении Загорцева уже принято», — написал Хинштейн.

Отметим, что официальных сообщений со стороны властей Крыма пока не последовало.

Как ранее сообщалось, некие местные жители потребовали уволить недавно назначенного на пост вице-мэра Ялты гражданина Белоруссии Михаила Загорцева, который месяц назад публично поддерживал протесты оппозиции в своей стране и грозил России новым 1941 годом.

У правоохранительных органов просят проверить громкие заявления чиновника на предмет экстремизма, а также возбуждения ненависти и вражды. Власти Ялты ссылаются на стресс вице-мэра и обещают провести дополнительную проверку.

Экс-председатель Бобруйского горсовета, глава Смолевичского районного исполнительного комитета Михаил Загорцев покинул свой пост в Белоруссии в марте 2020 года. После президентских выборов он публично встал на сторону оппозиции, не признавшей победу действующего президента Александра Лукашенко.

«Я горжусь своими детьми, которые пошли с первого дня на баррикады, горжусь шурином, горжусь всеми детьми, которые пошли, не боясь ничего. Если можете, простите нас, наше поколение»,— заявил на камеру господин Загорцев.

Глава Ялты Иван Имгрунт заявил, что резкие слова его подчиненного в адрес России были обусловлены сильным стрессом в связи с происходящими на родине событиями. По словам мэра, проверочные мероприятия, предусмотренные перед назначением госслужащих, не выявили никаких нарушений, которые могли бы помешать трудоустроить господина Загорцева.

«В данный момент проводится дополнительная проверка по размещенному видеоматериалу. По итогам я вас обязательно проинформирую»,— пообещал господин Имгрунт.

Он также обратил внимание на то, что в самой работе гражданина Белоруссии в административных органах России нет ничего противозаконного. В соответствии с решением Высшего совета Сообщества Беларуси и России от 22 июня 1996 года «О равных правах граждан на трудоустройство, оплату труда и предоставление других социально-трудовых гарантий», действующий на основе национального законодательства порядок привлечения и использования иностранной рабочей силы в отношении граждан Белоруссии в России не применяется.

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