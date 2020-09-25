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В Украине озвучили новый план возвращения Крыма
фото © Новости Крыма
Украина не потянет одновременную войну в Крыму и Донбассе, поэтому возвращать территории надо иначе.
Такое заявление в эфире украинского телеканала сделал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Сергей Кривонос.
«Мы четко понимаем, что решать проблему силовым методом Украина не может на данном этапе. Потому, что есть проблемы: это, во-первых, война на Донбассе. Вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем», - сказал Сергей Кривонос.
По его мнению, самый надежный вариант возвращения Крыма – ужесточение санкций против России.
«Надо выводить Россию этими санкциями на такой уровень, чтобы (встал – ред.) вопрос или они отдадут Крым, или останутся «без штанов», условно говоря», - сказал замсекретаря СНБО.
Кроме того, он отреагировал на то, что в рамках учений «Кавказ – 2020» российские войска тренируются освобождать гидрологические сооружения.
«Это влияние на руководство страны и такой политический шантаж по поводу «А мы можем захватить…». Технически мы прекрасно понимаем, что Россия это способна сделать», - сказал Сергей Кривонос.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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