В центре Симферополя наконец доремонтируют проблемный мост

Капитальный ремонт моста на улице Толстого в Симферополе планируется завершить до ноября.

Об этом в ходе совещания по строительной отрасли Крыма заявила замглавы администрации столицы республики Вероника Глоба. При этом по плану объект должны были отремонтировать еще в 2019 году.

«Планируем сдать объект в октябре. Необходимо завершить работы по ограждению… Подрядчик у нас тяжеловат на документацию. Обманул раза два. Объект планировалось сдать еще в 2019 году», - отчиталась Глоба.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что под обязательства администрации Симферополя до 1 ноября работы по капитальному ремонту мостового сооружения на улице Толстого должны быть завершены.

Также в администрации крымской столицы отметили, что подрядчик, ремонтировавший мост на улице Гагарина, до сих пор не предоставил документацию в Минтранс Крыма об устранении недочетов. Соответственно строителям не в полной мере оплатили работу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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