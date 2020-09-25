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Власть

В Симферополе временно изменят схему движения троллейбусов

С 25 сентября вводятся временные изменения в маршруты следования троллейбусов в центре Симферополя.

Об этом сообщили в отделе по работе со СМИ и населением ГУП РК «Крымтроллейбус».

Изменения будут действовать с 20:00 25.09.2020 по 23:00 30.09.2020.

В связи с выполнением дорожно – строительных работ по улице Александра Невского от площади Советской до улицы Павленко с закрытием движения по данному участку дороги с 20:00 25.09.2020 по 23:00 30.09.2020 в маршруты следования троллейбусов вносятся изменения:

— Маршрут №5 будет ходить от конечной станции Загородный до улицы Павленко с интервалом движения в 6-10 минут и от конечной станции Новоромановка до площади Куйбышева с интервалом движения в 8-13 минут;

— Маршрут №6 будет ходить от конечной станции Марьино до улицы Павленко с интервалом движения в 8-12 минут;

— Маршрут №9 будет ходить от конечной станции 7я гор.больница до площади Куйбышева с интервалом движения в 14-20 минут и от конечной станции поселок Аэрофлотский до улицы Павленко с интервалом движения в 8-12 минут;

— Движение по маршруту №11 (Заводское – ГРЭСС) упразднено на время проведения ремонтных работ.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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