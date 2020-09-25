В Севастополе снова попытаются реконструировать Исторический бульвар

В Севастополе возобновится скандальная реконструкция Исторического бульвара.

На ее завершение ищут нового подрядчика, которому заплатят 125,5 миллионов рублей из федерального бюджета. Это следует из данных портала госзакупок.

Новый подрядчик должен будет сдать объект и ввести его в эксплуатацию до декабря 2021 года. Согласно техническому заданию, выбранной фирме предстоит подготовить территорию, обустроить фундаменты и основания, возвести несущие конструкции и ограждения, провести фасадные и внутренние отделочные работы, а также провести канализацию, водопровод, электрические сети и отопление.

Особо отмечается в документах, что строителям следует обследовать объекты, отремонтированные и возведенные прошлым подрядчиком, и в случае, если они сделаны некачественно, демонтировать их. Речь идет о здании кинопавильона, туристического информационного центра, здания под мемориальный музей И.Д. Папанина и склада под отдел сувенирной продукции.

Как сообщалось ранее, бывшего подрядчика реконструкции Исторического бульвара ООО «Меандр» отстранили от работ, в отношении руководителей компании возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Аванс, который составлял более 300 миллионов рублей, сейчас приходится возвращать через суд.

Этим летом Исторический бульвар посетила министр культуры РФ Ольга Любимова. На встрече с ней врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в скором времени появится новый проект реконструкции Исторического бульвара, но пока он так и не был показан общественности.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Строительство трассы из России в Крым откладывается. На этой неделе практически завершился аукцион на постройку второго этапа новой суперсовременной автомобильной дороги Краснодар — Керчь.

Многострадальная набережная Коктебеля: подрядчику дали последний шанс. Глава Крыма Сергей Аксенов дал последний шанс подрядчику, который срывает сроки строительства набережной в Коктебеле.

В Крыму не хватает преподавателей-сурдопереводчиков. Крымские вузы ощущают острый дефицит преподавателей, владеющих языком жестов и дактильной азбукой.

В Севастополе готовится проект реконструкции Матросского бульвара до Синопского спуска. Это позволит замкнуть пешеходное кольцо «Приморский бульвар – Матросский бульвар – Синопская лестница».