В Крыму возникли проблемы с тестированием на ковид

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В Крыму за сутки зафиксировано 84 новых случая коронавирусной инфекции.

58 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 13 – при скрининге здорового населения.

При этом отмечается, что начли возникать проблемы с проведением тестов на инфекцию. Даже тем, кого готовят к выписке после болезни, анализы задерживают на несколько дней. В результате в условиях большой востребованности коек для инфицированных уже выздоровевшие вынуждены проводить лишние 1-2 дня в стационаре, пока не придут их результаты.

Всего с начала эпидемии в РК выявлено 4 тысячи 137 заболевших. 56 человек от ковида умерли.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

По несколько в день: в Крыму ежедневно растет число умерших от коронавируса. Три человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались за прошедшие сутки в Крыму.

Рост продолжается: в Крыму еще 84 новых случаев коронавируса. За 24 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 84 случая коронавирусной инфекции.

В Крыму пока не собираются вводить карантин из-за коронавируса. В Госсовете РК приняли поправки, которые взбудоражили крымчан.

Путин знает почему в Севастополе идет рост заражений коронавирусом. Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Севастополе вполне естественен из-за прошедшего курортного сезона.