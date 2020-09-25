Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.2
воздух +26
море +23

Коронавирус в Крыму

В Крыму возникли проблемы с тестированием на ковид

13:22 пятница, 25 сентября 2020
В Крыму возникли проблемы с тестированием на ковид

фото © gazeta.ru

В Крыму за сутки зафиксировано 84 новых случая коронавирусной инфекции.

58 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 13 – при скрининге здорового населения.

При этом отмечается, что начли возникать проблемы с проведением тестов на инфекцию. Даже тем, кого готовят к выписке после болезни, анализы задерживают на несколько дней. В результате в условиях большой востребованности коек для инфицированных уже выздоровевшие вынуждены проводить лишние 1-2 дня в стационаре, пока не придут их результаты.

Всего с начала эпидемии в РК выявлено 4 тысячи 137 заболевших. 56 человек от ковида умерли.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

По несколько в день: в Крыму ежедневно растет число умерших от коронавируса. Три человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались за прошедшие сутки в Крыму.

Рост продолжается: в Крыму еще 84 новых случаев коронавируса. За 24 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 84 случая коронавирусной инфекции.

В Крыму пока не собираются вводить карантин из-за коронавируса. В Госсовете РК приняли поправки, которые взбудоражили крымчан.

Путин знает почему в Севастополе идет рост заражений коронавирусом. Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Севастополе вполне естественен из-за прошедшего курортного сезона.

Власть
В Украине озвучили новый план возвращения Крыма

В Украине озвучили новый план возвращения Крыма

Украина не потянет одновременную войну в Крыму и Донбассе, поэтому возвращать территории надо иначе.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус бьет по местным: сводка за сутки в Севастополе

Коронавирус бьет по местным: сводка за сутки в Севастополе

В Севастополе за последние сутки были зарегистрированы 19 новых случаев COVID-19.

Водный кризис
Путин приказал опреснять морскую воду в Крыму

Путин приказал опреснять морскую воду в Крыму

По поручению президента РФ Владимира Путина в Крыму построят опреснительную установку для обеспечения водой Симферополя.

Власть
Военные корабли перекрыли районы учений США и Украины у берегов Крыма

Военные корабли перекрыли районы учений США и Украины у берегов Крыма

Военные корабли России ограничили проход для судов США и Украины рядом с берегами Крыма. В этом районе сейчас проводятся совместные американо-украинские военные учения.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации