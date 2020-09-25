Происшествия
В Крыму спасатели сняли с горы перевернувшегося с квадроциклом туриста
В Бахчисарайском районе недалеко от села Верхоречье турист на квадроцикле опрокинулся и повредил ногу.
Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
«Как выяснилось, во время прогулки мужчина не справился с управлением и квадроцикл перевернулся. Пострадавшего обнаружили на горе Язлав, спасателями совместно с медицинским работником была оказана первая помощь. Впоследствии при помощи специальных носилок спасатели эвакуировали его в автомобиль скорой медицинской помощи», - уточнили в пресс-службе.
Как ранее сообщалось, трое туристов заблудились в районе горы Аю-Даг. Им на помощь пришли спасатели.
Еще одно происшествие с туристами произошло в районе Крымского моста. Четыре человека на лодке застряли возле арок моста. Спасатели препроводили компанию на берег.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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