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Происшествия

В Крыму спасатели сняли с горы перевернувшегося с квадроциклом туриста

В Бахчисарайском районе недалеко от села Верхоречье турист на квадроцикле опрокинулся и повредил ногу.

Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

«Как выяснилось, во время прогулки  мужчина не справился с управлением и квадроцикл перевернулся. Пострадавшего обнаружили на горе Язлав, спасателями совместно с медицинским работником была оказана первая помощь. Впоследствии при помощи специальных носилок спасатели эвакуировали его в автомобиль скорой медицинской помощи», - уточнили в пресс-службе.

Как ранее сообщалось, трое туристов заблудились в районе горы Аю-Даг. Им на помощь пришли спасатели. 

Еще одно происшествие с туристами произошло в районе Крымского моста. Четыре человека на лодке застряли возле арок моста. Спасатели препроводили компанию на берег.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

На Холодном кулуаре в Крыму спасли женщину. На оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что на горе Чатыр-Даг в Холодном кулуаре, женщина, при подъеме по оказалась на труднопроходимом осыпном склоне и не может самостоятельно спуститься.

В Крыму пострадавшую туристку сняли со скалы Зуб. Возле поселка Курортное в Феодосии спасатели эвакуировали со скалы Зуб пострадавшую туристку.

Россиянка пострадала во время прогулки в Крыму. В Крыму спасателям пришлось снимать с горы пострадавшую туристку.

Не было с собой таблеток: в Крымских горах со скалы снимали туристку. Во время похода 51-летней женщине в Крыму стало плохо.

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