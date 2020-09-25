Происшествия
В Крыму со склона горы Ай-Петри сняли трех туристов
Трех туристов, заблудившихся вечером во время прогулки в горах, пришлось искать спасателям.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
Около восьми часов вечера в дежурную службу поступило сообщение о том, что три человека во время спуска с горы Ай-Петри сбились с тропы и не могут найти дорогу.
Выдвинувшаяся им на помощь группа спасателей Ялтинского отряда «КРЫМ-СПАС» обнаружила потерявшихся туристов на южном склоне Ай-Петри, в районе Таракташской тропы. Работы затруднялись из-за темноты, но с путешественниками удалось установить контакт по мобильному телефону.
«Сотрудники чрезвычайного ведомства спустились к ним, затем при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали туристов с труднодоступного, пересеченного рельефа к служебному автомобилю, после чего доставили в Ялту. В медицинской помощи не нуждались. Также с ними была проведена профилактическая беседа о безопасном поведении в горно-лесной зоне», - сообщили в МЧС.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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